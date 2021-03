Roma-Napoli, Fonseca: “Poco tempo per preparare la partita? Non voglio alibi”

Alla vigilia del big match Roma-Napoli, il tecnico giallorosso ha glissato la domanda sul suo futuro nella squadra della capitale: “L’incertezza sul mio futuro non mi pesa, sono concentrato solo sul presente che è domani”. Il tecnico portoghese, evitando di dare informazioni sulla formazione che schiererà, non avrà Smalling e Veretout: “Chris non dovrà operarsi – ha spiegato -. Lo stiamo gestendo giorno per giorno. Saranno entrambi fuori dalla partita domani, ma stanno recuperando bene e a breve torneranno”. Elogi sulla squadra di Gattuso: “Ha battuto il Milan, per me è una delle più forti in Italia. Vogliono avere l’iniziativa e difendono molto bene”. Sul breve tempo avuto a disposizione per preparare la partita: “Quello che voglio dire è che siamo pronti, abbiamo gestito alcuni calciatori giovedì e la squadra ci deve essere. Le sfide con lo Shakhtar devono motivarci. Siamo orgogliosi del nostro percorso europeo, ma ora dobbiamo tornare a penare al campionato”. Sarà la sfida numero 148 tra Roma e Napoli in Serie A. E’ la 74esima edizione in casa giallorossa. Questo il bilancio dei 73 precedenti a Roma: 33 vittorie Roma, 28 pareggi, 12 successi Napoli.

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

31 marzo 2019 Roma – Napoli 1-4

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

28 aprile 2012 Roma – Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A:

2 novembre 2019 Roma – Napoli 2-1