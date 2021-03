Roma. Galleria Vittoria. I TAROCCHI, PALCOSCENICO DELL’UNIVERSO.

Dall’origine tuttora incerta e dibattuta, il gioco dei tarocchi in Italia nasce al Nord ai primi del 400, alla corte del Duca di Milano Filippo Maria Visconti, come passatempo per i ceti più elevati, vengono anche utilizzati per leggere il futuro individuale; oggi il gioco è spesso usato come strumento narrativo nella storia e nelle arti. La mostra “I Tarocchi palcoscenico dell’Universo” è accompagnata da un catalogo in formato digitale in cui sono raccolte tutte le opere in mostra in cui vengono spiegate le single carte. Il catalogo presenta un breve intervento della curatrice alla mostra Tiziana Todi e un testo di Giulia Trapuzzano. Scrive Giulia Trapuzzano: “[…] Gli archetipi spalancano le porte del nostro mondo psichico, espandono l’universo e ne svelano le trame al nostro io più sottile. Al solo loro apparire rievocano in noi precise immagini e stati d’animo comuni all’umanità intera. E così i Tarocchi, filo rosso magico e imbattibile, ci richiamano a noi stessi per poi legarci indissolubilmente alla coscienza collettiva. Come davanti a uno specchio, gli Arcani ci offrono una visione antica eppure perfettamente conservata di un’emozione, di una fase della vita umana, di un’insofferenza comune a tutte le esistenze nel corso del tempo. [..]”