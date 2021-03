Ritrovata la gatta Grisù cacciata dal treno

Pescara – La piccola Grisù è tornata a casa. La gatta Grisù cacciata dal treno alla stazione di Pescara è stata ritrovata dalla Polfer. Molto provata, con il pelo sporco e arruffato, ma sta bene. “Grisù”, la gatta che qualche giorno fa era stata cacciata da un treno, che viaggiava da Lecce a Torino, è stata recuperata. “Il micio fortuatamente, non si era mosso dalla stazione. È stato trovato intorno alle 8.00 dal personale ferroviario, stava comodamente prendendo il sole in un posticino tranquillo appena fuori la stazione, sul binario in direzione Ancona” scrive su Facebook l’Enpa di Pescara. Grisù era stata anche protagonista di un’interrogazione parlamentare promossa dalla deputata pentastellata M5s Daniela Torto, che invitava a prendere spunto da questo caso per chiedere di adottare determinati codici di comportamento da parte dei lavoratori quando s’imbattono in un animale d’affezione e non che versa in condizioni di abbandono, vale a dire prima di ogni altra cosa mettere in sicurezza l’animale, e poi rivolgersi alle autorità competenti. Nel caso di “Grisù” l’animale era stato allontanato eppure su un treno neanche gli “oggetti smarriti” vengono abbandonati ma consegnati a chi di dovere. A maggior ragione il ritrovamento di un animale d’affezione dovrebbe prevedere un protocollo di assestenza e tutela nei riguardi dello stesso. Speriamo ciò avvenga quanto prima.

