La sosta del campionato di Serie A fa abbassare i riflettori della stampa sulla crisi della Juventus , esplosa dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento .

I bianconeri torneranno in campo sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, per affrontare il Torino , in un derby che si preannuncia decisivo o quasi per la stagione di entrambe le squadre, alle prese con obiettivi opposti.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League a d opera del Porto, la vittoria di Cagliari sembrava aver riportato il sereno nell’ambiente e invece il ko contro la squadra di Inzaghi ha riacceso le polemiche e soprattutto messo Andrea Pirlo sul banco degli imputati come quasi mai era successo in occasione delle altre sconfitte subite in stagione.

Critico nei confronti di Pirlo è l’ex compagno, di club e di Nazionale, Marco Borriello .

L’ex attaccante napoletano ha vinto due scudetti insieme a Pirlo, nel Milan nel 2004 e proprio nella Juventus nel 2012, il primo dell’era Conte, con tanto di gol decisivo nella vittoria di Cesena.

Secondo Borriello ntervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’

“Pirlo non ha responsabilità specifiche sul piano tecnico-tattico sulla deludente stagione dei bianconeri, ma ha bensì peccato di generosità , accettando la decisione di Agnelli di spostarlo alla guida della prima squad ra pochi giorni dopo averne ufficializzato l’ingaggio come tecnico dell’Under 23:

“Se devo pensare ad un errore di Andrea, l’unico lo ha fatto la scorsa estate accettando di allenare la prima squadra”.

“È vero che quando la Signora chiama è difficile dire no – ha aggiunto Borriello

Ma, fossi stato in Pirlo, avrei fatto un passo indietro partendo dall’Under 23. Direi che questa è la sua unica colpa”.

La società ha rinnovato la fiducia al tecnico bresciano, per il presente e per il futuro, ma servirà una chiusura di stagione all’altezza per non far cambiare idea al presidente.

Borriello ha poi concluso spezzando una lancia a favore di Andrea Agnelli: “I cicli finiscono, ma credo che la dirigenza si sia guadagnata qualche bonus in questi anni”.