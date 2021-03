Riflessioni di Antonino De Angelis Ospedale Unico – Proposta Collaborativa L’ALTERNATIVA AL PROGETTO

Così come progettato l’Ospedale Unico realizza due risultati estremamente dannosi per la nostra comunità

Tutti sanno che l’attuale edificio del Mariano Lauro in cemento armato è di nuova costruzione completato nell’anno 2000. Il suo valore di mercato, compreso i giardini circostanti, è di almeno 50milioni di euro. Ebbene il progetto prevede la distruzione a mezzo di demolizione dell’importante edificio per farne suolo edificatorio. Uno spreco incredibile per chiunque rispetti in danaro pubblico.

Qual’è invece LA PROPOSTA ALTERNATIVA? che il buon senso suggerisce?

Eccola:

A) Delocalizzazione del progetto in Piano di Sorrento sul suolo disponibile in Via Cavone, sito ideale sotto il profilo urbanistico perché esterno ai centri abitati e perché strategico rispetto alle località servite (Vds. Foto).(2)

B) Sottrarre alla distruzione l’attuale edificio del Mariano Lauro evitando la perdita (spreco) di un patrimonio di ingente valore economico e l’annientamento dei residui spazi verdi nel centro abitato.

Tale soluzione, ai vantaggi della nuova zona ospedaliera al Cavone, offre, soprattutto in proiezione futura, la possibilità di un riuso assai più utile e produttivo dell’esistente edificio per il quale SI PROPONE una destinazione di civiltà e di progresso: una moderna SENIOR HOUSING (1) dotata di tutti i confort con un parco privato annesso. (Vds. Foto) (1)