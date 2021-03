RIFLESSIONI DEL COLLEGA MILANESE VINCENZO VITIELLO

RIFLESSIONI DEL COLLEGA VINCENZO VITIELLO

Parte un grido di dolore da Milano.

La Lombardia che è all’avanguardia in Europa per il settore informatico ( ora non arrivano gli sms ) è indietro anni luce per i vaccini in Italia e nel continente. Stanno morendo tantissime persone e non sappiamo a chi rivolgerci, avendo amministratori che sono inqualificabili. Si sono capovolte le situazioni al punto che dico: salvateci!!! Malati cronici, casi PIETOSI!, anziani ed altri stanno morendo senza la minima considerazione e tra l’indifferenza generale.