Rifiuti, un nuovo maxi appalto da oltre 28 milioni di euro. Ce ne parla Salvatore dare in un articolo nell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Un nuovo maxi appalto da oltre 28 milioni di euro per un contratto di durata settennale. È quello in corso per l’assegnazione del servizio di nettezza urbana nei comuni di Vico Equense (ente capofila) e Meta. Si tratta dell’ormai noto bando dei veleni, quello originariamente finito sotto la luce dei riflettori dell’Autorità nazionale Anticorruzione dopo un esposto di una ditta e che in un primo momento venne anche annullato. Subito dopo Pasqua si entrerà nella fase clou della procedura amministrativa perché per il prossimo 9 aprile è prevista la prima seduta di gara. Scadrà tre giorni prima, invece, il termine per presentare le offerte a seguito della rettifica del bando. La “telenovela” inizia la scorsa estate. È metà luglio quando all’improvviso parte una segnalazione molto dettagliata e che finisce sulla scrivania dei funzionari dell’Anac. A firmare l’esposto è una società campana che si occupa di nettezza urbana. Cosa viene snocciolato all’interno del dossier? La ditta chiede un intervento sollecitando controlli su alcuni articoli del capitolato. Si addensano polemiche su alcuni particolari «da verificare», come si scrive nella segnalazione, a proposito proprio della gara europea da quasi 28 milioni di euro per la gestione del servizio Nu a Vico Equense e Meta

Vengono sollevate forti perplessità circa la regolarità dei criteri di aggiudicazione che, stando alla ditta denunciante, potrebbero “favorire” altre ditte intenzionate a prendere parte alla gara. Premessa doverosa: la società che si è rivolta all’Anticorruzione decide di non partecipare all’appalto e muove pesanti perplessità sull’iter che riguarda la futura assegnazione dell’appalto “condiviso” dai Comuni di Vico Equense e Meta. L’articolata segnalazione viene inviata d’urgenza anche alla centrale unica di committenza dei Comuni di Vico Equense e Meta che si occupa materialmente dell’iter amministrativo, dell’esame di tutte le offerte pervenute e dalla successiva assegnazione del servizio Nu.