Ricordando don Pasquale a Sant’Agnello

Messa in suffragio ad un mese dalla sua dipartita

Sant’Agnello – Messa in suffragio di don Pasquale Ercolano ad un mese dalla sua dipartita.

La funzione religiosa, sarà celebrata nella parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello nella giornata del 23 marzo, alle ore 19.00, con il pubblico contingentato su prenotazione ed in diretta streaming, questo a causa dell’emergenza Covid.

Un uomo ma soprattutto un prete che ha vissuto la sua vita tra la chiesa ed il calcio, infatti la sua storia recita, come ha scritto il giornalista Antonino Siniscalchi, che lui da giovane è stato un calciatore delle squadre della Costiera, nel San Giovanni Battista di Massaquano, ma poi abbandonò il calcio attivo per diventare sacerdote e passare alla fondazione di una squadra di preti ed a seguire, sia in casa che fuori casa, il Sorrento calcio del comandante Achille Lauro, di cui divenne padre spirituale.

Ha retto per più di 25 anni dopo aver iniziato la carriera sacerdotale presso la parrocchia di Trasaella, a Sant’Agnello, dove è tornato quando ha lasciato la guida della principale chiesa della diocesi, poi è approdato alla Marina di Puolo. Don Pasquale Ercolano è stato anche canonico del Capitolo Cattedrale. Vicino a sé, fino a quando ha lasciato la sua vita terrena, ha avuto i tanti amici che lo hanno seguito durante la sua malattia.

In chi lo ha conosciuto, ed anche chi non, il suo ricordo resterà per sempre scolpito nella mente di ognuno di noi.

GiSpa