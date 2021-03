Riapertura mercati settore alimentare “frutto del lavoro e del dialogo”

Accolta la richiesta delle FeNAILP per la riapertura dei mercati per il settore alimentare. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha infatti emesso una nuova Ordinanza che dispone la riapertura delle aree mercatali per i generi alimentari, agricoli e florovivaistici.

L’Ordinanza prevede che il regolare svolgimento delle attività siano subordinate all’adozione dei piani di sicurezza finalizzate all’accesso con percorsi separati per evitare assembramenti.

“Ringrazio il Presidente De Luca per la sensibilità dimostrata in questa occasione – afferma il Presidente Pecoraro – sono certo che gli operatori mercatali sapranno rispettare tutte le regole per il regolare svolgimento della loro attività anche a tutela della salute pubblica.”