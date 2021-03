Revisione moto rinviate per Covid nel 2020 , fate attenzione ora bisogna farla . I n questo periodo di caos, tra rinvii, limitazioni e nuovi dpcm, è molto facile perdersi e dimenticarsi di effettuare anche le cose più importanti come la revisione moto. Cosa fare, dunque, se ci si è dimenticati di far controllare il nostro mezzo e ci si ritrova con la revisione scaduta ?

Come scritto nel provvedimento: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale […] è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020”. Di seguito, quindi, vi riportiamo tutti i termini per adempiere alla revisione del proprio motociclo.

– Categoria: L (ciclomotori e motocicli, motocicli da fuori strada a quattro ruote e altri piccoli veicoli a motore con tre o quattro ruote). Scadenza Iniziale: agosto 2020. Proroga 31/03/2021.

– Categoria: tutte. Scadenza iniziale: settembre 2020. Proroga: 31/12/2020

– Categoria: tutte. Scadenza iniziale: ottobre 2020. Proroga: 28/02/2021

– Categoria: tutte. Scadenza iniziale: novembre 2020. Proroga: 28/02/2021

– Categoria: tutte. Scadenza iniziale: dicembre 2020. Proroga: 28/02/2021