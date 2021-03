Report Covid penisola Sorrentina con i dati aggiornati in base ai post che qui sotto riportiamo. I dati che Positanonews raccoglie sono quelli forniti dai singoli comuni per singoli comuni e aggreghiamo tutti i risultati nella tabella intendendo per i nuovi contagiati di oggi gli ultimi comunicati come dai post che riportiamo di seguito. Particolare nota di merito al comune di Vico che pubblica anche i vaccinati.

Massa Lubrense, il post del sindaco Lorenzo Balduccelli del 23 marzo 2021 sera:

Vi aggiorno sui dati appena ricevuti dall’ASL Napoli 3 Sud.

2 persone sono risultate positive al tampone molecolare.

5 nostri concittadini sono invece guariti.

Sono stati effettuati ulteriori 22 tamponi risultati negativi.

Attualmente a Massa Lubrense ci sono 39 persone risultate positive al CoViD-19.

Meta, il post del sindaco Giuseppe Tito del 24 marzo 2021 mattina:

Buondì aggiornamenti

al 23/03/2021 ore 12.00 👇

Registriamo

💟 2️⃣ guarigioni

⚠️ 1️⃣ nuova positività

1 🚹 uomo 65 anni collegato a convivente

positivo in precedenza

⭕️ Attualmente sul nostro territorio

sono presenti quindi :

1️⃣5️⃣ casi positivi al COVID-19

Vico Equense, Nuovo report del C.O.C.: altri 34 casi

👉 Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza covid 19, aggiornato a ieri sera. Da venerdì scorso, 19 marzo, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 34 unità, che porta il totale a 121.

👉 Ad oggi in Campania sono state somministrate 681.272 dosi di vaccino contro il covid19. Di queste 458.225 sono prime dosi e 223.047 sono richiami. Alla mezzanotte di oggi ci sono 689.949 adesioni in attesa di convocazione. La maggioranza delle dosi è stata somministrata alle persone dagli 80 agli 89 anni, in tutto 188.231. Seguono le persone dai 40 ai 49 anni con 97.367 dosi, quelle dai 60 ai 69 anni con 91.507 dosi, poi le persone dai 30 ai 39 anni con 75.763 dosi.

👉 A Vico Equense si sono concluse le operazioni di vaccinazione degli ultraottantenni: 1334 la popolazione over ottanta, 1067 coloro che si sono prenotati, 892 i vaccini effettuati, di cui 34 a domicilio. Da oggi, mercoledì 24 marzo, inizieranno le somministrazioni delle seconde dosi.

👉 Come ribadito nelle comunicazioni precedenti, soprattutto alla luce delle nuove misure restrittive, siamo in un momento cruciale in cui è indispensabile assumere comportamenti responsabili, improntati alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza quali il distanziamento sociale, il lavaggio continuo delle mani, l’utilizzo della mascherina.

Sorrento, Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che in data odierna si registrano 5 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo arriva anche la bella notizia della guarigione di 12 cittadini. Scende, quindi, a 54 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale. Si raccomanda di:

Piano di Sorrento, il sindaco Vincenzo Iaccarino comunica attraverso il suo profilo facebook :

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale hanno comunicato 11 guarigioni e 7 nuove positività al Covid19. Questo ultimo aggiornamento è fermo al 22 marzo.

Sant’Agnello, il sindaco Piergiorgio Sagristani pubblica l’ultimo aggiornamento riguardante la situazione Covid il 22 marzo 2021: ci sono 3 nuovi positivi e 5 guariti per cui sul risultano 34 positivi al covid 19!