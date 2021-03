Report Covid Penisola Sorrentina. A Piano di Sorrento 25 nuovi contagi e la morte di una donna. La situazione più grave è quella comunicata dal sindaco carottese Vincenzo Iaccarino, tante le polemiche dopo settimane di zona rossa e sacrifici, scuole chiuse e disagi, mentre la campagna vaccinale va a rilento rispetto gli annunci iniziali, questo non per colpa dei comuni ma per la carenza di vaccini e l’eccesso di burocrazia fra ASL Napoli, Regione Campania, Governo

Il post del Comune di Piano di Sorrento

Carissimi, Mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un altra nostra concittadina che è venuta a mancare a causa del Covid-19. Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 25 nuove positività al Covid19 e 13 guarigioni di nostri concittadini.

Gli attuali nuovi positivi della nostra città sono tutti riconducibili a nuclei familiari. La raccomandazione è di non organizzare riunioni o feste al proprio domicilio. Non è il momento.

Senso civico e responsabilità a partire dai noi stessi e dalle nostre famiglie

Vi esorto a rispettare le norme anticontagio:

1) Evitare assembramenti per strada nelle attività commerciali ma anche al proprio domicilio

2) Uso corretto della mascherina

3) Lavaggio delle mani

Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino

Il post del Comune di Sant’Agnello comunicato sul facebook del sindaco Piergiorgio Sagristani

Report covid 19 Comune di Sant’ Agnello 30 marzo 2021! Oggi abbiamo 2 nuovi positivi e 4 guarigioni per cui al momento risultano 39 positivi al covid 19!

Il report di Sorrento