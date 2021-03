Report Covid in Penisola: oggi 11 guariti a Piano. La situazione di Vico resta preoccupante. 360 positivi in totale

Penisola sorrentina. Pubblichiamo il report contagi in Penisola con dati aggiornati alle 9:30 di questa mattina 19 marzo 2021. Tra ieri e oggi la situazione resta invariata a Vico Equense, Massa Lubrense, Meta e Sant’Agnello. A Piano di Sorrento, come comunicato dal sindaco in mattinata, si registrano 11 nuove guarigioni e 5 positività. Ieri 2 nuovi positivi anche a Sorrento. Il totale è di 360 contagiati.

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 11 guarigioni e 5 nuove positività al Covid19 di nostri concittadini. È attivo screening antigenico Covid19 a cura della nostra Protezione Civile”, ha scritto il sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino.