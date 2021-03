Report Covid Costiera amalfitana, situazione grave a Minori e Praiano. Agerola contagi ufficiali anticipati da facebook. La situazione si è aggravata in alcuni comuni della Costa d’ Amalfi in questi giorni, in particolare a Minori e Praiano siamo a sfiorare l’1 per cento della popolazione contagiata con conseguenti rigide misure di lockdown da parte delle amministrazioni, Vietri sul mare è il Comune col maggior numero di contagi con 87 e poi Cetara. Per quanto riguarda Agerola, che riteniamo parte della costiera amalfitana, anche se appartiene all’ASL di Napoli e non di Salerno, bisogna specificare che l’amministrazione della Svizzera della Campania prudenzialmente fa comunicazioni sulla base dei dati forniti dall’ASL e non da quelli che provengono da più fonti, anche private, di cittadini che si autodenunciano, con grande spirito di civiltà e responsabilità da ammirare, su appositi gruppi facebook . Dunque, come per Furore, coinvolta nei contagi per coronavirus Covid-19 in diretta conseguenza, come avevamo detto ed i fatti ci hanno dato ragione, non facciamo critiche all’amministrazione, ma riportiamo le informazioni che riusciamo ad ottenere . Ma, ripetiamo e sottolineaiamo, i dati ufficiali vanno presi dall’ASL e dai Comuni.