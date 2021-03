Report Covid Costiera amalfitana: Ravello 1 morto, Praiano altri 4 positivi a Tramonti 3 guariti e polemiche per vaccini a Corbara. Purtroppo si registra un deceduto per il Coronavirus covid – 19 oggi in Costa d’ Amalfi , è il secondo nella Città della Musica. La situazione più preoccupante è quella di Praiano, quattro ulteriori contagiati si arriva a 35 positivi .

La buona notizia a Tramonti con tre guariti, ma ci sono delle proteste per i vaccini che si devono fare a Corbara dopo il Valico di Chiunzi verso l’Agro Nocerino Sarnese e i domiciliari che sono in attesa senza informazioni, almeno stando ai commenti che giungono in redazione, sarebbe meglio farli scendere a Maiori. Situazione normale a Maiori a differenza di quanto si diceva sul web, con lo spostamento del punto vaccinale al porto , dove è collocata anche l’USCA, dovrebbe migliorare la soluzione, anche se rimane incomprensibile la sospensione del centro vaccinale a Castiglione di Ravello, efficace ed efficiente. Dunque più di mezza Costiera amalfitana andrà a Maiori, Cetara e Vietri sul mare invece fanno riferimento a Salerno. A Positano il centro vaccinale funziona perfettamente , oggi si sono fatti i vaccini , però per la prossima tornata si aspetta sabato. Anche qui siamo ancora nella prima fase e ancora non sono arrivati agli ultra settantenni.

Noi di Positanonews ripetiamo il problema che abbiamo avuto che è quello di avere dati esatti, sopratutto i tamponi che pochissimi forniscono, ora abbiamo gli stessi problemi per avere dati certi con i vaccini. Possiamo dire che grosso modo il 10 % della popolazione si è vaccinata, una soglia molto lontana dall’immunità di gregge o presunta tale che di questo passo raggiungeremo forse questo autunno, salvo accellerata dall’ASL di Salerno dopo i vaccini forniti da De Luca per la Regione Campania, Draghi permettendo. Purtroppo i sindaci in questo non possono fare nulla, i primi cittadini ed i COC fanno il possibile.

Ecco il post del Comune di Tramonti

Buongiorno a voi. Oggi registriamo tre guariti.

Pertanto, il totale dei positivi sul territorio scende a 8.

Vogliamo ribadire che chi convive con un positivo, pur essendo negativo, deve rimanere a casa. L’invito a limitare le uscite è esteso a tutta la cittadinanza: i contagi sono in rialzo in tutta Italia anche a causa delle varianti inglese e brasiliana, più aggressive e contagiose. Non è il momento di abbassare la guardia.