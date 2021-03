Renato Zero vs Achille Lauro: “Io cantavo la periferia, non ero un clown” Intervista al Corriere della Sera In tanti hanno paragonato il trasformismo dei due cantanti. E ora il re dei Sorcini dice la sua: “Io mi sono fatto il mazzo, lui riesce ad affermarsi con poco”

Renato Zero, 69 anni, e Achille Lauro, 30

In tanti in passato hanno paragonato il trasformismo di Achille Lauro a quello di Renato Zero. Ed è stato dunque inevitabile che nel corso dell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo stesso Zero venisse messo alle strette su questo confronto. Le sue parole non toccano solo il rapper, ma si ampliano ad una visione complessiva sui cantanti di oggi.

Renato Zero su Achille Lauro

“I giovani?

La facilità di visibilità che hanno oggi rischia di bruciarli troppo presto”, dichiara Zero, incalzato sul suo presunto erede.

“Achille Lauro?

Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown. Achille fa con poca spesa, io mi sono fatto un mazzo così, ma lungi da me giudicare”.

E ancora: “Io amo tutti quelli che fanno questo lavoro a patto che non prendano in giro il pubblico. […] Quando ho iniziato io dovevano sgomberare le piste dei locali, non c’erano palcoscenici. Sfollavano la pista da ballo e io cantavo con solo un revox, nella mia verità coperta di piume. Non giocavo a fare il clown della situazione, io cantavo le problematiche della periferia, della borgata della gente emarginata”.