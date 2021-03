Recovery Fund in Costiera amalfitana. La Regione Campania al Governo su galleria e funivia Minori-Ravello e Amalfi-Agerola. Al momento sono solo anteprime che Positanonews ha ricevuto da ambienti vicini ai vertici, ma pare che da Napoli siano partite richieste al Governo che riguardano opere strategiche per la viabilità in Costiera amalfitana. Fra queste la galleria Minori – Maiori e la funivia Minori – Ravello, ma anche la Amalfi – Agerola. Sicuramente approfondiremo la questione, intanto abbiamo sentito il sindaco Andrea Reale in prima linea nella lotta contro il coronavirus Covid – 19 “Sarebbe una buona notizia per lo sviluppo socio-economico del territorio, interventi strategici a cui tengo senza nessun interesse e lo dico con il cuore. Non bisogna vedere il territorio come qualcosa da ingessare, la tutela dell’ambiente deve andare di pari passo con il miglioramento delle condizioni di vita, sociali ed economiche. Aspetto ovviamente l’ufficialità, se dalle intenzioni si passa a una reale decisione non posso che esserne contento per la Costiera tutta”.