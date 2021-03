Recovery Found un esercito di 2800 funzionari . Brunetta cita Ravello

Un esercito di 2800 funzionari a sostegno delle regioni del mezzogiorno per la realizzazione dei progetti del recovery plan. Regioni, province e soprattutto Comuni ospiteranno le risorse per far ripartire il mezzogiorno nel migliore dei modi. L’Agenzia per la Coesione ha quantificato e distribuito le risorse umane e il Dipartimento della Funzione Pubblica gestirà le procedure selettive innovative per assicurare la disponibilità di 2800 esperti in 3/4 mesi.

Procedure agili e innovative anche per superare le difficoltà organizzative legate al COVID.

Una scommessa per dimostrare concretamente il nuovo corso del governo Draghi che vede impegnato in prima linea il ministro Brunetta.

Oggi la Conferenza Unificata ha dato il suo avallo al programma presentato dai ministri Brunetta e Carfagna che subito dopo hanno dato vita ad una conferenza stampa per presentare il programma.

Le 2800 risorse saranno distribuite principalmente fra i comuni del sud che oggi sono a chiamati a dare dimostrazione di efficienza e buona amministrazione.

La Ministra Carfagna ha dichiarato:” sono felice di tenere la mia prima conferenza stampa da ministra per il sud di questo governo dicendo grazie ad un ministro Veneto “ Brunetta ha interrotto dicendo “non dimenticare che sono cittadino onorario di Ravello”. A parte la battuta il ministro Brunetta sta dimostrando che il cambiamento della PA ha lasciato gli spazi della teoria per fare irruzione in quelli della pratica.

A giorni un DPCM ufficializzerà il programma presentato e prenderà il via il giorno dopo la procedura per bandire il concorso nella sua veste ufficiale, ma già nei giorni precedenti la ponderosa macchina organizzativa di era messa in moto.

Anche la Campania e i suoi territori beneficerà di queste risorse che saranno distribuite anche nei piccoli comuni raggruppati intorno ad un comune capofila. Speriamo che quest’ultimo dettaglio sia di impulso per i Comuni della Costiera a portare avanti progetti condivisi con ricadute per tutto il territorio e non per qualche singolo.

Nel riparto finale ci saranno risorse anche per la Divina, come dove e quanti lo sapremo a breve.