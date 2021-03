Recovery Found, conferenza Brunetta / Carfagna. Amalfi comune capofila , sei unità a far da supporto. Oggi alle 16,30 c’è stata la conferenza stampa con il Ministro Renato Brunetta, cittadino onorario di Ravello, e la Ministra Mara Carfagna, fra le varie notizie emerse dopo questo incontro anche il coinvolgimento della Costiera amalfitana. Sarà Amalfi il comune capofila. Per le pratiche ci saranno sei unità che verranno dislocate e impiegate sul territorio. Due ad Amalfi, due a Minori e due a Tramonti. In gioco ci sono milioni di euro