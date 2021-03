Ravello, tornano a casa due cittadine dopo due mesi di sofferenza per il Covid-19

Ravello. Il vicesindaco Ulisse Di Palma, con un post sulla sua pagina Facebook, annuncia il ritorno a casa di due cittadine che hanno sconfitto il Covid-19: «Anna Di Lieto classe 1935 e Piecoro Elia (per tutti Velia) classe 1934 sono finalmente a casa dopo quasi 2 lunghi ed interminabili mesi di sofferenza da Covid-19. Bentornate!!!

Un augurio che mi parte dal cuore gonfio di gioia e con la voce rotta dall’emozione. Vi aspettavamo! Abbiamo pregato perché tornaste sane e salve a casa. Sicuramente in tutto questo c’è la mano dell’uomo, dei dottori che non vi hanno mai fatto venir meno le cure (un ringraziamento va a tutto lo staff medico e infermieristico del Covid Hospital dell’AOU di Salerno Presidio Giovanni da Procida di Salerno e del Covid Hospital di Scafati), ma io che sono credente sono certo che più di tutto c’è stata l’intercessione del nostro amato patrono Medico e Martire San Pantaleone.

Tutti dovremo lasciare questa terra, ma in questo tempo di pandemia è il modo come si lascia questa vita terrena che rattrista e procura dolore … ma oggi è festa e dobbiamo pensare a voi, perché siete la nostra forza, la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro punto di riferimento. La terza età è per me un riferimento costante, una parte di noi stessi, da rispettare ed amare.

Bentornate Anna e Velia, che il Signore Iddio vi dia ancora la gioia di rimanere a lungo tra noi. Una piccola comunità è questa, la spartizione di gioie e dolori, ed io parte, nella parte, oggi gioisco con la speranza e il desiderio di abbracciarvi presto. Vi voglio un mondo di bene».

(foto dalla pagina Facebook di Ulisse Di Palma)