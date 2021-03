Ravello. Lutto per Raffaele Oliva. L’uomo era ricoverato all’Ospedale Ruggi di Salerno con problemi respiratori . Dal Comune di Ravello il COC guidato dal sindaco Salvatore Di Martino non ha pubblicato il report che parli di decesso per Coronavirus Covid-19, nel qual caso sarebbe il secondo per questa pandemia nella Città della Musica. In ogni caso per le norme di contenimento per il virus i funerali saranno in forma ridotta. Facciamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia.