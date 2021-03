Ravello in lutto per la perdita di padre Gianfranco Grieco: il saluto di Secondo Amalfitano. Ieri sera è venuto a mancare padre Gianfranco Grieco, storico vaticanista dell’Osservatore Romano in modo particolare durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Padre Grieco aveva 78 anni e da tempo combatteva contro la malattia che alla fine non gli ha dato scampo.

Riportiamo di seguito il saluto di Secondo Amalfitano:

Padre Gianfranco, GRAZIE !

Sei stato:

Interprete fedele del tuo abito;

Amico sincero e affidabile;

Bastone fermo per chiunque si è appoggiato su di te.

RAVELLO ha avuto un figlio di cui vantarsi.

Resta sempre in mezzo a noi e sopra di noi.

GRAZIE