Ravello, il sindaco Di Martino: “Al via i lavori di riqualificazione nella storica frazione Lacco”

Ravello, il sindaco Di Martino è ben lieto di annunciare il via ai lavori di riqualificazione nella storica frazione Lacco

Cari Concittadini e residenti della località LACCO,

Abbiamo il piacere di condividere con VOI un altro importante traguardo che interessa l’azione di valorizzazione del centro storico della Nostra Ravello.

In seguito ad un iter lungo e complesso, dovuto alla situazione emergenziale che viviamo, l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto, tra gli altri, con autentica soddisfazione il CONTRATTO DI APPALTO e ha effettuato la CONSEGNA DEI LAVORI all’impresa vincitrice della gara per l‘INTERVENTO di RIQUALIFICAZIONE di PIAZZA ANDREA MANSI, nella storica FRAZIONE LACCO.

UN VOLTO NUOVO PER “PIAZZA ANDREA MANSI” – PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DEI RESIDENTI

L’opera è finalizzata alla riqualificazione di un’area del centro storico antistante l’importante piazza Andrea Mansi su cui prospetta l’antica Porta del Lacco, mediante la risistemazione dell’esistente campo sportivo polivalente attualmente adibita a campo di calcio e la realizzazione di un’area con attrezzature ludiche per il gioco dei più piccoli.

E’ prevista la realizzazione di parcheggi interrati su 2 livelli per la sosta di 24 auto da posizionare al di sotto dell’area d’ingombro del campetto di calcio.

L’intervento mira alla riqualificazione di un’area di quartiere di particolare importanza quale punto di aggregazione sociale, in quanto ospita un campo sportivo polifunzionale e consiste nella sistemazione superficiale delle aree di gioco attraverso il riposizionamento del campo di calcetto, che sarà dotato di una propria recinzione ed illuminazione.

È prevista, inoltre, la realizzazione di un’area con attrezzature ludiche per il gioco dei più piccoli nonché di una zona con pergolato e panchine disposta a monte della parete che delimita a nord l’area con la messa a dimora di piante autoctone.

Intenso è stato il lavoro mirato ad avere la disponibilità dell’area – di proprietà della Regione Campania – senza la qualcosa non sarebbe stato possibile realizzare l’intervento.

Intenso è stato l’impegno mirato ad ottenere il relativo finanziamento di 1milioneduecentomila euro (1.200.000,00 €) da parte della Regione Campania.

Grande è la soddisfazione della Amministrazione Comunale “Rinascita Ravellese” per un altro importante obiettivo raggiunto!

Di seguito informazioni utili per alleviare il disagio dei residenti della zona:

L’area della piazza Andrea Mansi dovrà essere liberata per consentire la installazione del cantiere e le auto attualmente in sosta nella Piazza Andrea Mansi, saranno autorizzate a sostare lungo la via Gioacchino d’Anna, eccezion fatta per quelle che hanno regolare contrassegno di portatori Handicap, in quanto si potranno garantire per questi ultimi solo n. 2 stalli nella Piazza.

Ci si riserva di emettere ulteriori provvedimenti che si dovessero ritenere necessari nel corso dei lavori per garantire la sicurezza e alleviare il disagio dei residenti della zona.