Ravello: il monastero potrebbe diventare albergo come a Montechiaro di Vico Equense e Conca dei Marini?

Ravello: il monastero di Santa Chiara potrebbe diventare una struttura ricettiva come accaduto a Montechiaro di Vico Equense e a Conca dei Marini. In questi giorni si sta parlando della possibile chiusura del Monastero di Santa Chiara. Che la struttura possa diventare presto un albergo? Di esempi simili ce ne sono tanti. E’ già successo anche ad altri conventi in aree turistiche, in Penisola sorrentina e in Costiera amalfitana ce ne sono diversi.

Per esempio, il convento dei Carmelitani Scalzi a Montechiaro (frazione di Vico Equense), un meraviglioso borgo che si affaccia sulla Costa di Sorrento, è diventato un albergo chiamato oggi Maison Montechiaro.

Solo in alcuni casi, dove si è chiesto supporto ad altri ordini, si è riuscito ad evitare questo passaggio. Dalla Penisola Sorrentina alla Costiera amalfitana potrebbe succedere lo stesso nella gemma della Costa d’Amalfi? A Conca dei Marini un altro esempio: il Monastero di Santa Rosa che è uno degli alberghi più belli non solo della Campania, ma del mondo.

E’ quello che qualcuno comincia a chiedersi. Sarà questo il destino del Monastero di Ravello? Di certo non sarà lasciato abbandonato.