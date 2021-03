Ravello, il Comune prende in locazione il Convento di San Francesco

I locali del Convento di San Francesco non saranno adibiti a struttura turistica ricettiva ma saranno dati in locazione al Comune stesso.

Il fabbricato – composto da due piani e dal campo sportivo – è di proprietà dell’Ente Provincia di Napoli dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali ed il Comune di Ravello aveva formulato richiesta di prendere in locazione i detti immobili per la programmazione e lo svolgimento delle iniziative musicali, formativo – didattiche, nonché per la promozione di attività sportivo – ricreativo – motorie degli studenti frequentanti le scuole di Ravello e della Costiera Amalfitana.

L’immobile fino al 2016 era stato concesso in locazione al Comune di Ravello ed aveva ospitato la Scuola Media “Marino Frezza”.

La nuova locazione al Comune avrà una durata di 6 anni a partire dal 10 dicembre 2020 e si rinnoverà tacitamente, alla scadenza, per altri sei anni.