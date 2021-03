Ravello, contributo straordinario per emergenza Covid-19

Ravello. Il sindaco Avv. Salvatore Di Martino comunica: «Si rende noto che è stata completata la fase istruttoria delle circa 130 richieste di contributo straordinario per emergenza Covid-19. È in corso di erogazione il contributo che sarà assegnato a mezzo di accredito su conto corrente postale o bancario.

La vicinanza dell’Amministrazione Comunale, finalizzata ad attenuare il disagio delle famiglie, è stata resa possibile grazie ad un’attenta ed oculata gestione dei fondi di Bilancio Comunale. Non si esclude che, tenuto conto della recrudescenza della situazione economica, saranno prese in considerazione altre istanza che sono pervenute e che perverranno a chiusura della predetta fase istruttoria, compatibilmente con la disponibilità di risorse in Bilancio».