Ravello, anziano in attesa della seconda dose di vaccino risulta positivo al Covid-19

Ravello. Continua la campagna vaccinale per gli over-80 presso l’ospedale di Castiglione. Tutto procede in modo regolare grazie al personale medico ed ai volontari che prestano assistenza agli anziani che si recano a ricevere il vaccino.

Ma dalla città della costiera amalfitana arriva una notizia che getta nello sconforto. Un cittadino di 89 anni, dopo aver ricevuto quasi una settimana fa la prima dose del vaccino Pfizer, nella giornata di ieri ha cominciato a presentare qualche linea di febbre. E’ stato, quindi, immediatamente sottoposto a tampone che, purtroppo, ha dato esito positivo.

Questo episodio naturalmente non deve far dubitare dell’efficienza del vaccino poiché è risaputo che la prima dose non copre dal rischio di contagio e bisogna attendere la seconda per poter sviluppare l’immunità al virus.

Ovviamente, una volta negativizzato, l’89enne dovrà ripetere la prima somministrazione ed attendere poi la seconda. Nel frattempo gli auguriamo una veloce guarigione.