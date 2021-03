Ravello-Angri: lutto per Maurizio Sorrentino, colonna del ristorante Cumpà Cosimo

Profondo dolore ad Angri e Ravello per la perdita del caro Maurizio Sorrentino, che ci ha lasciati a soli 50 anni a causa di una brutta malattia. Maurizio era amato da tutti e conosciuto soprattutto per il suo ruolo nel ristorante Cumpà Cosimo di Ravello. Non solo un semplice cameriere: con la sua energia e positività era in grado di far sentire a casa ogni cliente, italiano o straniero.

Sebbene fosse di Angri, Ravello e Cumpà Cosimo erano la sua seconda casa. Rimarrà nei nostri cuori! Condoglianze sentite a tutta la famiglia dalla redazione di Positanonews.