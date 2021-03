Questo weekend si riprende con i vaccini per gli over80 a Castiglione di Ravello

Costiera amalfitana. Mentre ieri sono iniziate le prime vaccinazioni per gli over 80 a Positano, questo fine settimana riprende la campagna presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. I vaccini sono iniziati lo scorso weekend con un boom di presenze: oltre 200 vaccinati provenienti da Amalfi, Ravello, Atrani, Scala Tramonti.

Tutti i comuni “al di qua” della frana di Amalfi – Positano, Praiano, Furore – si rivolgono invece alla città verticale. Appuntamento a Castiglione per sabato 6 marzo e domenica 7, dalle 10.00 alle 20.00. Come la scorsa volta, oltra agli operatori sanitari anche i volontari daranno il loro contributo. La seconda dose, sarà somministrata nei week-end del 20, 21, 27 e 28 marzo. Per vaccinarsi è necessario registrarsi sul portale Soresa Ecovid.