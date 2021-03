Questa sera ultimo appuntamento con “Le indagini di Lolita Lobosco”. Ecco qualche anticipazione

Questa sera ultimo imperdibile appuntamento su Rai 1 con la serie “Le indagini di Lolito Lobosco”, ambientata nella città di Taranto e che ha riscosso un grande successo tra il pubblico televisivo. Ma sveliamo qualche anticipazione dell’ultima puntata.

Nel primo episodio dal titolo “Gioco pericoloso” Lolita partecipa ad una rimpatriata con i suoi vecchi compagni di liceo accompagnata dall’inseparabile compagno di banco ed oggi collega Antonio Forte. Durante la cena la bella Lolita si intrattiene a lungo a chiacchierare con il suo ex compagno di scuola Vittorio Lamuraglia appena rientrato dagli Stati Uniti, il quale non le fa mancare i complimento facendo ingelosire Antonio, che segretamente ha sempre avuto un debole per Lolita. Ma la mattina successiva scopre che Vittorio, dopo quella cena, si è suicidato gettandosi da un terrapieno.

Inizia così l’ultima indagine di Lolita ma non vi sveliamo cosa scoprirà. Intanto, visto il grande successo, non si esclude una seconda serie in compagnia della bella Luisa Ranieri.