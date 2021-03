Protesta dei fieristi a Sanremo, da Sorrento, Napoli e Campania “Saremo vestiti da zombie e con il cappio al collo perchè è così ci sentiamo, come dei morti viventi”. Sarà questa la protesta che l’Associazione Fieristi Italiana porterà a Sanremo dal 2 al 6 marzo, in occasione del Festival. I partecipanti sono dati appuntamento per un presidio fisso giornaliero, dalle 8 alle 24 in piazza Colombo. E così è stato, anche se ci sono stati problemi con le forze dell’ordine per il palco “Non eravamo in tantissimi perchè non abbiamo un’euro, siamo alla fame”, ha detto un operatore noto in Penisola sorrentina a Positanonews.it

La manifestazione chiamata “Io sono stonato… ma voglio lavorare”, è stata organizzata e promossa dall’associazione che promuove i problemi dei fieristi, una delle categorie rimaste ferme a causa del Covid. “Nulle o quasi le occasioni di lavoro nel 2020, tutto bloccato per ora il 2021 ma ciò che più dispiace è che nonostante siamo i più colpiti non solo non riceviamo aiuti concreti ma più assurdo ancora è che la nostra categoria che conta tra indotto diretto e indiretto oltre 1 milione di partite Iva non viene mai menzionata dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica” – denunciano la presidente Simona Tagliaferri e il vicepresidente Gabriele Ogliaro, di Taggia.

“Non ci faranno stare davanti ai cancelli cammineremo per le vie cittadine per parlare con la gente. – aggiungono – Un messaggio forte che non vogliamo passi inascoltato come fino ad ora è stato. Vogliamo delle linee guida per operare tutti in piena sicurezza ma soprattutto presto una data di ripartenza perché il nostro lavoro è soggetto a mesi di programmazione e così andando corriamo il rischio di vedere nulle le occasioni di lavoro per tutto il 2021”.

“Ristori nulli o quasi, utenze, spese e affitti che continuano ad accumularsi hanno portato molti operatori in situazione di profonda emergenza con tanti ormai costretti a farsi seguire dalle Caritas diocesane. Gli associati AFI partiranno da tutta Italia e saranno presenti insieme a noi anche i rappresentanti di molte altre realtà di questo settore, parte integrante dell’indotto Fiere Sagre e Manifestazioni: 752mila aziende dietro le quali c’e’ almeno una famiglia” – concludono Tagliaferri e Ogliaro.