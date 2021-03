Proseguono i vaccini a Capri: avanti con gli over 70. A fornirci tutti i dettagli è Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Nuovi “vax day” sull’isola azzurra. Domenica e lunedì, infatti, a Capri e Anacapri nei rispettivi centri allestiti riprenderanno le operazioni di vaccinazione. A Capri alla Tendostruttura San Costanzo dalle ore 9 alle ore 16 “sarà praticata la vaccinazione agli interessati compresi nella fascia di età tra settanta e settantanove anni e ai pazienti fragili e disabili”.

Anche in questa occasione, come per le precedenti, è stato predisposto “un servizio di navetta con bus privati che partiranno da Piazza Strina – ha annunciato il comune di Capri – e un servizio di carrellini elettrici dei Servizi Sociali disponibili dalle zone alte e da altre zone interne in caso di problemi di deambulazione”.

Prevista come sempre l’assistenza da parte dei volontari della Protezione Civile. Dal profilo social istituzionale il comune isolano ha invitato tutti coloro che non lo avessero ancora fatto a registrarsi sulla piattaforma regionale.

Ad Anacapri, nel centro vaccini al “Paradiso” sempre domenica e lunedì la somministrazione dei vaccini riguarderà invece gli over settanta, le persone fragili e disabili.

“Inoltre, continuerà – ha comunicato il comune di Anacapri la vaccinazione delle forze dell’ordine e del personale scolastico e verranno somministrate anche le seconde dosi agli ultra ottantenni”.