Prosegue spedita la campagna vaccinale in Costa d’Amalfi

Il delegato alla sanità Andrea Reale, sindaco di Minori, comunica che: «Nell imminenza della conclusione dei turni riservati agli ultraottantenni, è in fase di organizzazione un nuovo punto vaccinale nel porto di Maiori, dove la campagna di immunizzazione proseguirà per le ulteriori categorie individuate. Unitamente alle altre sedi già operative, a Maiori nel Centro Anziani di Palazzo Mezzacapo, ed a Positano nell’ambulatorio ASL, il nuovo centro consentirà a tutta la popolazione della costiera amalfitana di accedere alla vaccinazione direttamente sul territorio di residenza, senza necessità di gravosi spostamenti. Con l’impegno degli enti preposti, del personale sanitario e delle associazioni di volontariato, ed anche grazie alla collaborazione dei cittadini coinvolti, è stato possibile sin qui realizzare una campagna efficiente e rigorosa, che dovrà proseguire con gli stessi caratteri e auspicabilmente con gli stessi risultati. La Conferenza dei Sindaci e le singole amministrazioni locali continueranno a monitorare ora per ora l’andamento della situazione epidemiologica, a supportare le autorità sanitarie dal punto di vista organizzativo, nonché a tenere la cittadinanza informata con completezza e trasparenza».