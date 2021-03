Profondo Rosso: omissioni

Il presidente Draghi sta rimodellando la squadra che dovrà traghettare il paese fuori dalla pandemia; estendere la zona rossa ed aumentare le restrizioni è una decisione che ci priva della maggior parte dei diritti che dal 1945 avevamo faticosamente conquistato.

Dall’elenco delle cose vietate ancora una volta mancano piccole azioni estremamente pericolose. Sono state vietate le feste, ma non sono stati vietati palloncini e bolle di sapone. I palloncini gonfiati con elio se, sgonfi, ricadono sulla terra, provocano danni alla fauna marina e terrestre, quelli gonfiati con il fiato quando scoppiano o ricadono sulla terra spargono nell’aria le particelle aeree (aerosol) e le goccioline di secrezioni respiratorie (droplet) fuoriuscite dalla bocca del soffiatore. Lo stesso effetto ha lo scoppio della bolle di sapone.

Palloncini sono stati sistemati sulle poltroncine vuote del teatro Ariston di Sanremo e nelle aule scolastiche per accogliere i piccoli allievi, non mancano feste con bellissime bolle di sapone e non sono mancate bolle nello studio del parente misterioso.

Saremo tutti in zona rossa il sabato Santo, il giorno di Pasqua ed a Pasquetta, ma ignoriamo cosa potremo fare la Domenica delle Palme e se sarà possibile partecipare ai riti della Settimana Santa e in particolare alla Via Crucis, alle processioni organizzate dalla Congregazioni, andare nelle nostre Chiese per ascoltare i Cori del Miserere. Il Santo Padre invita i sacerdoti ad accendere la fantasia: lo scorso anno il Parroco di Meta attraversò le strade del paese benedicendo; potrebbero essere preparati punti di incontro simili a quelli che si preparavano per la processione del Corpus Domini per far benedire le palme … non dimenticando quelle di confetti che i familiari ed eccezionali artigiani artisti preparano con estrema cura per tutti i bambini; saranno palme da non mangiare ma da conservare nelle cristalliere per ricordare che nel corso della pandemia siamo riusciti a concedere ai più piccoli un giorno di festa senza far correre loro inutili pericoli.