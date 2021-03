Probabile attacco hacker alla base dei recenti disservizi di WindTre

Negli ultimi giorni diversi utenti WindTre hanno segnalato dei problemi relativi ad alcuni servizi dell’operatore, come l’applicazione ufficiale, il sito Web o i sistemi utilizzati dai vari rivenditori, con disservizi legati sin particolar modo all’accesso in area clienti nelle app ufficiali sia di WindTre che del suo secondo brand Very. I motivi potrebbero essere collegati ad un attacco hacker.

Secondo una nota interna rilasciata da Bloomberg, WindTre avrebbe segnalato una sospetta minaccia alla sicurezza di alcune postazioni di lavoro dell’operatore: “Tutti voi avete letto di minacce su larga scala ai sistemi informatici che coinvolgono più di 250.000 aziende e organizzazioni pubbliche in tutto il mondo”, ha scritto venerdì l’amministratore delegato di WindTre, Jeff Hedberg, in un messaggio inviato via e-mail ai suoi dipendenti. “In questo contesto, circa 40 computer della nostra azienda hanno subito interruzioni, inefficienze e di conseguenza alcuni documenti archiviati nel sistema di condivisione di file dell’azienda non sono al momento disponibili”.

Secondo il dirigente, comunque, il numero di postazioni di lavoro colpite sono solo 40, pari allo 0,6% del totale dell’azienda. Nelle ultime ore, però, WindTre ha invitato tutti a non accedere ai propri applicativi. Nessuna ripercussione, invece, a danno dei consumatori.

WindTre sta già provvedendo al ripristino delle attività delimitando alcuni sistemi per prevenire qualsiasi impatto sul servizio al cliente. Al momento, comunque, WindTre non ha pubblicato alcun comunicato ufficiale per confermare o meno l’attacco rispetto alle indiscrezioni riportate. Si tratta, dunque, di notizie non ancora confermate. WindTre nei giorni scorsi, si è limitata a far riferimento a “generiche anomalie in fase di risoluzione”.

Durante i mesi di pandemia gli attacchi informatici contro le aziende sono notevolmente aumentati in quanto gli hacker prendono di mira i lavoratori che accedono dai propri computer a casa alle piattaforme delle rispettive aziende, avendo così meno difficoltà da superare per centrare l’obiettivo.

I disservizi purtroppo si ripercuotono negativamente sui tanti lavoratori in smart working e sugli studenti in DAD.

(foto di Hardware Upgrade)