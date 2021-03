Preoccupazione per il fumo dai binari della circumvesuviana da Sorrento. Una densa coltre di fumo sui binari fra Piano e Sant’Agnello del treno della EAV che collega Sorrento con Napoli ha fatto preoccupare . Per fortuna non è nulla di grave, ma il fumo ha reso difficoltosa comunque la visuale . Video Sara Ciocio