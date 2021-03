Preoccupazione nel Cilento per una scossa di terremoto al largo di Camerota

Verso le 14.00 di sabato 20 marzo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel Cilento, per l’esattezza al largo delle acque di Camerota, ad una profondità di circa 10 chilometri. Si è trattato, quindi, di un evento sismico di lieve entità scarsamente avvertito dalla popolazione e che non ha fatto registrare danni a cose o persone. La situazione è comunque continuamente monitorata e non desta particolare preoccupazione.