Premio “Regina Colomba” e “Regina Pastiera” 2021: sabato la premiazione

Premio Regina Colomba e Regina Pastiera 2021, premiazione in diretta Facebook Sabato 20 marzo 2021 ore 18.30. I dolci scelti della Pasqua, la colomba e la pastiera, sono i protagonisti della pasticceria italiana di ricorrenza di un nuovo concorso dedicato ai due dolci pasquali, da Stanislao Porzio, già ideatore di Re Panettone.

Si svolgerà sabato 20 marzo 2021 il concorso: “Premio Regina Colomba e Regina Pastiera”. La colomba è già stata protagonista di altri concorsi la Pastiera partecipa alla gara di pasticceria per la prima volta. Le due giurie che si parteciperanno a porte chiuse saranno una per le pastiere e una per le colombe. Della prima faranno parte gli chef Andrea Aprea, Daniel Canzian e Viviana Varese, e il giornalista Renato Andreolassi, mentre la seconda sarà costituita dal pasticciere Achille Zoia, gli chef Antonio Guida e Claudio Sadler, e i giornalisti Roberta Rampini e Alberto Paolo Schieppati. Abbinando la pastiera, un dolce fortemente radicato nella tradizione partenopea, alla ben più diffusa colomba l’organizzatore punta ad ampliare la conoscenza e l’apprezzamento di questo prodotto in tutta Italia, oltre a suggellare il gemellaggio tra Nord e Sud proprio in occasione dei centosessant’anni dall’Unità del nostro Paese (17 marzo 1861).

Il concorso Regina Colomba Regina Pastiera è stato presentato il 16 febbraio in una conferenza stampa online a cui hanno portato la propria testimonianza Andrea Aprea e Achille Zoia, rispettivamente per il mondo della ristorazione e per quello della pasticceria da negozio. Da buon napoletano Aprea è un fan sfegatato della pastiera, tanto che da diversi anni la propone in carta nel “percorso partenopeo” al Vun Hotel Park Hyatt, rivisitata in versione al piatto, a forma di sfera. Per il milanesissimo Zoia, indiscusso maestro dei lievitati, la pastiera (che lui propone da molti anni nel suo negozio La Boutique del Dolce) rappresenta comunque un business rilevante, che sta crescendo negli anni, senza però avvicinarsi ai grandi numeri della colomba, molto più diffusa per varie ragioni.

“Anche a Napoli è cambiata la proporzione tra i due dolci – sottolinea Zoia -. I grandi pasticcieri dotati di impianti all’avanguardia oggi fanno molte più colombe che pastiere”. “L’artigiano – conclude Porzio – è il punto di contatto tra la colomba e la pastiera perché la pastiera viene prodotta a casa e in pasticceria, ma non a livello industriale, mentre la colomba viene prodotta dall’industria e in pasticceria, ma non a casa”

La premiazione si terrà a Milano, Sabato 20 marzo alle ore 18.30, in diretta Facebook sulla pagina di Re Panettone, con i vincitori del premio Regina Colomba e Regina Pastiera, per celebrare i due dolci pasquali, al termine della riunione dei giurati che valuteranno i prodotti in gara.