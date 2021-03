Praiano, venerdì 12 marzo Uffici Comunali chiusi per interruzione elettrica

Praiano. La sindaca f.f. Dott.ssa Anna Maria Caso, con un post sulla pagina Facebook del Comune, comunica la chiusura degli Uffici Comunali per il venerdì 12.03.2021: «Vista la nota di E- Distribuzione SPA con la quale è stato comunicato che il giorno 12/03/2021 l’energia elettrica sarà interrotta per lavori urgenti dalle ore 09:00 alle ore 16:00. Considerata, pertanto, l’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli uffici. Si informa che il giorno 12 marzo 2021 gli uffici comunali rimarranno chiusi. Per eventuali urgenze rivolgersi al Comando Vigili».