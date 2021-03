Praiano, un nuovo caso di positività al Covid-19

Praiano. Il comune della costiera amalfitana aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che in data odierna si registra un nuovo caso di positività al Covid-19. Non essendoci guariti sale, dunque, a 20 il totale dei cittadini attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

L’invito resta sempre quello di non abbassare la guardia e continuare a rispettare scrupolosamente le regole finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale.