Praiano, tanti problemi ed abusi sotto i riflettori in vista delle elezioni mentre le spiagge sono abbandonate. A Praiano, in Costiera Amalfitana, la vicenda riportata dal Mattino di oggi ha acceso i riflettori su una situazione abbastanza delicata e complessa, che si sta vivendo in questo momento. Ricordiamo che il sindaco Giovanni Di Martino è sotto inchiesta da parte della Procura di Salerno, e nel mentre ci sono diverse situazioni all’esame della Magistratura. Anche con ordinanze di demolizione.

Leggi anche A Praiano sequestrato cantiere abusivo

Ci sono varie ordinanze di demolizione , interventi che si sono sovrapposti nei mesi scorsi fra la sezione navale della Guardia di Finanza e i Carabinieri della Compagnia di Amali e della stazione di Positano . Fra queste un’opera nei pressi del Convento di San Domenico, ma anche una struttura realizzata da privati in un’opera pubblica, sempre a Praiano, per cui ci sono anche delle interrogazioni del Movimento 5 Stelle. Ma non solo

Ci sono situazioni veramente complesse ed una sorta di abbandono soprattutto per quanto riguarda la spiaggia della Gavitella, dove c’era il problema del possibile crollo dell’edificio per i pescatori, ma non solo , mentre vige ancora l’ordinanza di chiusura a via Terramare, dove ci sono delle contestazioni anche sulla stradina che sarebbe stata ristretta da alcune opere fatte probabilmente sempre da privati.

Una situazione di difficoltà con un sindaco f.f. Annamaria Caso che si trova lì a guidare il paese per l’allontanamento del primo cittadino, che ora si trova in Penisola Sorrentina. È una situazione che non è ancora stata definita da parte della Procura di Salerno, con un’opposizione che è al lavoro quotidianamente, non solo con segnalazioni e denunce ma anche facendo attività concrete per il territorio, come hanno fatto per la strada statale 163 con l’ANAS.

Cosa succederà non lo possiamo sapere, ma Praiano è una pentola a pressione che potrebbe esplodere. Chiaramente ci auguriamo per tutti che ci sia un decorso sereno e nell’interesse di tutti i cittadini su quello che può succedere.