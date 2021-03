Praiano, silenzio “assordante” in piazza: l’attesa per i tamponi

Il silenzio più assordante di sempre – a tratti interrotto dal campanile della chiesa di San Gennaro – avvolge la città di Praiano in questa mattina del 12 marzo. Grazie al video di Angela Mammato possiamo testimoniare una piazza tanto calma quanto silenziosa e deserta.

Non si tratta, però, di un silenzio che trasmette pace e serenità. Dietro tutto ciò si nasconde l’ansia per l’attesa dell’esito dei tamponi domiciliari previsti in seguito all’impennata dei contagi da covid-19, che si riaffaccia sulla Campania con l’allarme varianti.

La speranza è una sola, e lo sappiamo tutti: andare avanti con forza, affinché piazza San Gennaro torni a brulicare di ragazzini che giocano a calcio, nonni che conversano e uccelli che cinguettano.

Video: Angela Mammato.