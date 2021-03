Praiano, oggi 60 tamponi, si aspettano nuovi positivi, ma si spera che ci siano finalmente dei guariti

Praiano, effettuati oggi 60 tamponi ai contatti dei giorni scorsi, ed anche tamponi di controlli ai cittadini già positivi, quindi si temono nuovi positivi al Covid-19 ma si spera ci siano anche finalmente dei guariti, cosa che non si verifica da diversi giorni. Sembra infatti che la variante inglese del Covid, che sta colpendo anche la Costiera in questa ondata, comporti tempi di guarigione più lunghi, anche se, come da ultima raccomandazione del Ministero della Salute, dopo 21 giorni può terminare l’isolamento anche se il tampone non è negativo, a discrezione del medico di base.