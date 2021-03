Praiano: Nicola Fiorentino corteggiato come sindaco. La Caso autonoma da Di Martino, intanto aumentano controlli carabinieri

Praiano , Costiera amalfitana . Con lo spostamento quasi certo, manca solo la pubblicazione del decreto, delle elezioni amministrative tra il 15 settembre ed 15 ottobre 2021, a Praiano fervono i preparativi e le manovre per la creazioni delle liste civiche.

Il comune è in fermento e si segnalano i primi incontri ed i vari malumori. Tutti inseguono tutti e si cerca di carpire come si muoverà l’avversario. Con il Sindaco Di Martino fuori dai giochi, si registrano vari malumori nell’attuale maggioranza. La facente funzioni di Sindaco, Anna Maria Caso sembra non gradire la gestione di Di Martino, sta valutando se scendere in campo in prima persona e si cerca una persona esterna, che sappia trovare una sintesi tra le varie fazioni.

Fra questi cortegiatissimo il medico Nicola Fiorentino, medico condotto in pensione, da più gruppi, anche dalla Caso, a tutti ha detto di no.

Il gruppo che ha guidato il paese nell’ultimo ventennio sembra in difficoltà , almeno per il suo riferimento. Giovanni Di Martino deve vedersela con le accuse che gli vengono fatte dalla Procura della Repubblica di Salerno, difficile possa ricandidarsi. Anna Maria Caso a sua volta sembrava la designata a proseguire l’esperienza di Di Martino, ma non sembra che Di Martino abbia intenzione di appoggiarla, almeno stando ai rumors secondo i quali la Caso non gradirebbe certi equilibri messi in essere da Di Martino.

A quanto pare alcuni elementi vicini a questa maggioranza stanno cercando di far la quadra anche loro sul medico Nicola Fiorentino, anche a questi Fiorentino avrebbe scelto di non impegnarsi in prima persona.

Fra gli elementi della maggioranza da apprezzare , Daniele Fiore e Federia Ruocco, due giovani brillanti laureati , dei quali non si sa cosa vogliono fare, sembra che siano intenzionati a rimanere fuori dall’agone politico e tornare al loro lavoro .

Molto attivi nel Movimento Cinque Stelle, potrebbe candidarsi Arturo Terminiello o ricandidarsi Fiorella Fusco come sindaco oppure una terza persone ed il Movimento aprirsi anche ad altre forze, è tutto da valutare.

Quindi a Praiano c’è uno scenario molto “liquido” da definire. Intanto nel paese continuano i controlli delle forze dell’ordine, molti operai, che venivano anche da fuori provincia di Salerno, dalla provincia di Napoli, non sono venuti a lavorare nelle ditte edili avendo sentore di controlli, che si stanno facendo sempre più frequenti ed insistenti in questi giorni.

Intanto preoccupa la situazione sulla pandemia da coronavirus Covid-19 che sembrava rientrare, ben 10 casi oggi in totale, bar della palestra sotto il Comune chiuso, tanti tamponi da fare, ma i praianesi non perdono la serenità. Forza e coraggio