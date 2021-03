Praiano. Botta e risposta su Via Marconi. M5S “Solo annunci, non dite panzane”, Caso “Covid all’interno dell’Azienda”

Praiano, Costiera amalfitana. Lavori annunciati e non iniziati ed è scontro fra la maggioranza e la minoranza nella città incastonata fra Positano e Amalfi. A cominciare la querelle su Facebook il Movimento Cinque Stelle, attualmente in minoranza

Poche settimane fa, quando esasperati dai silenzi dell’amministrazione comunale decidemmo di farci aiutare da una senatrice del M5S e far venire a Praiano un alto dirigente ANAS, la Vicesindaco Anna Maria Caso affidò a Facebook uno sfogo lamentando scarsa collaborazione da parte nostra. Stendendo un velo pietoso su questa affermazione che capovolge la realtà e riscrive le regole della politica e tralasciando il fatto che non abbia neppure riportato il cognome esatto della senatrice in questione (Gaudiano e non “Baudino”), quello su cui vogliamo puntare i riflettori riguarda una parte precisa di quel post che annunciò una serie di date importanti per la vivibilità del nostro paese.

Secondo i suoi annunci, si sarebbe iniziato ad asfaltare Via Marconi il 10 Marzo, oggi è 17 ed ad una settimana dalla data annunciata nulla è accaduto. In quel post sono annunciate anche altre date relative ad altri lavori che sono fondamentali per ridare dignità a quella che viene considerata una delle dieci strade carrabili più belle al mondo, strada che vede nella parte ricadente nel territorio del Comune di Praiano delle similitudini con uno dei bellicosi sobborghi di Mogadiscio, dove milizie islamiche e signori della guerra si contendono duecento metri di strada. Ebbene noi siamo certi che non se ne rispetterà neanche una!

Che dire, siamo dinnanzi alla più grande manifestazione di incapacità che la nostra comunità abbia mai conosciuto.

Quando si fanno dei simili annunci, in un post dove si fanno affermazioni sferzanti nei confronti di una minoranza già di per sé istituzionalmente bullizzata e posta ai margini dell’azione amministrativa della nostra città, bisognerebbe fare almeno attenzione a non dire panzane o almeno impegnarsi in prima persona affinché quanto annunciato si realizzi nei tempi previsti.

Fiorella, Diego e Arturo