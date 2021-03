Praiano. Anna Maria Caso unica donna a guidare un Comune in Costiera “Sono le persone a distinguere operato, per noi più difficile”

Praiano, Costiera amalfitana . Anna Maria Caso sindaco facente funzione nella cittadina della Costa d’ Amalfi, è l’unica donna a guidare un comune sulla Divina, pochissima la presenza femminile quasi ovunque, in nessun Comune la donna arriva ai vertici, la Caso si è ritrovata a far il sindaco per una serie di circostanze e si è ritrovata con diverse problematiche, da frane e dissesto idrogeologico al Covi. come sente questo ruolo? “Con grande responsabilità . Come per tutti i sindaci . Non penso che la differenza di genere ci renda migliori o peggiori. Sono le persone, le loro motivazioni, la loro preparazione a distinguere l’operato di un amministratore. L’unico fattore di discrimine è, talvolta, le difficoltà che una donna ha per arrivare a ricoprire cariche apicali, a parità di merito e comprovate capacità.”