Praiano. Accumulatore di emozioni o di silenzi e abusi?

Praiano, Costiera amalfitana . Il Movimento cinque Stelle della cittadina della Costa d’ amalfi denuncia una situazione anomala:

A febbraio 2019 noi consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle chiedemmo a Sindaco e Giunta attraverso un’interrogazione consiliare lumi sull’opera pubblica “Accumulatore delle Emozioni” (come non provare certe “particolari emozioni” quando si passa da quelle parti), iniziata nel 2008 e non ancora completata.

A quelle nostre domande non fu data risposta.

Portiamo a conoscenza la cittadinanza, che a distanza di due anni e in questo particolare momento in cui è si tornato a parlare molto di dissesto idrogeologico e delle nefaste conseguenze che alcune condotte irresponsabili possono causare sul nostro fragile territorio, abbiamo sentito il bisogno di scrivere all’UTC del Comune di Praiano per comprendere come mai, nonostante ormai da anni sia stata emessa un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi presso la nota struttura fantasma, nulla sia ancora stato ripristinato in loco e non si sia provveduto ad intimare a chi di competenza di provvedere.

Stavolta abbiamo preferito inoltrare la stessa nota alla Procura di Salerno solo per conoscenza. Qualora dovessimo ricevere in cambio dal Comune i soliti silenzi, ci riproponiamo di interloquire direttamente con il Procuratore.