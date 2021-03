Poste, dipendenti al lavoro su mezzi ibridi ed elettrici: scooter nuovi anche a Positano. I postini diventano “elettrici”? Pare proprio di sì. Nelle città italiane già si vedono alcuni corrieri espressi muniti di furgoncini “green”, completamente elettrici. E tra poco toccherà anche ai portalettere delle Poste Italiane. Non solo veicoli a quattro ruote, ma anche scooter ibridi o elettrici per completare la transizione verso veicoli di nuova generazione.

Si va da piccoli scooter di cilindrata leggera ai classici furgoncini per i pacchi. Nei corsi si utilizzano anche veicoli con motorizzazione classica (cosiddetta termica). Si lavorerà su varie situazioni di guida, ma anche sugli allestimenti specifici per le attività – spiega l’azienda in un comunicato – che sono stati proposti da aziende operanti nel settore.

Anche a Positano, perla della Costiera Amalfitana, sono giunti dei veicoli a tre ruote per i postini: l’obiettivo di Poste Italiane è la sicurezza, ma anche la praticità dei dipendenti nell’utilizzo dei veicoli ecologici. E chiaramente si andrà a ridurre in modo estremamente sensibile le emissioni. Si spera di arrivare alla sostituzione dell’intera flotta con con mezzi di ultima generazione a emissioni limitate entro il 2022.