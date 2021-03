Positanonews TV, vaccini che confusione! Dopo Milan-Napoli Gattuso che fine fa? E la Juve? Un salotto con Gigione Maresca e Michele Cinque spaziando dai vaccini dall’Inghilterra alla Penisola sorrentina e amalfitana, a Sorrento i vaccini per i professori fatti pochi minuti prima della sospensione dell’AstraZeneca. Poi il calcio, dopo Milano – Napoli non scemano le critiche a Gattuso per le partite precedenti, la Juventus avrebbe vinto lo scudetto senza il Covid e attualmente è ancora l’unica che può fronteggiare l’Inter, per il Napoli è decisiva la partita con la Roma, poi il saluto a Scala il nuovo mister del Sorrento .