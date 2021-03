POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – SPECIALE SULLA “GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA”. DA POSITANO POSIDONIA  

POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – SPECIALE SULLA “GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA”

Continuano le seguitissime speciali dirette-web di Positanonews.

Domenica 21.03.2021, alle ore 19.30 circa, è stata sviluppata una puntata speciale sulla traccia d’attualità “Giornata Mondiale della Poesia”, che vede in “on air” diversi interventi e alla regia tecnica la “new entry” il giornalista Pino Cotarelli, come moderatore il sociologo, scrittore, articolista e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e il giornalista Gigi Maresca, esperto reporter, in particolare della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.

Ospiti: la poetessa Annamaria Farricelli; lo scrittore Luciano Galassi; il poeta Bruno Di Pietro; la giornalista, vice-presidente di “Peripli” e animatrice di Cafè Philo Rita Felerico; il poeta Armando Fusaro; lo scrittore e poeta Renato Casolaro; il medico e poeta Antonio Spagnuolo; la vice presidente di Posidonia, Maria Rosaria Manzini; il poeta Stelvio di Spigno; l’avvocato Generoso Di Biase.

Dallo studio segue il Direttore di Positanonews, Michele Cinque. Da Positano il collegamento con l’associazione Posidonia presieduta da Vito Casola, l’associazione ha tenuta aperta sempre la biblioteca, nel rispetto delle norme di contenimento del coronavirus Covid-19, anche con un servizio di biblioteca online, un modello encomiabile questo della perla della Costiera amalfitana della struttura del Comune di Positano gestita dall’associazione Posidonia. “La cultura non si ferma mai, anzi è un baluardo contro questo momento difficile – dice la vice presidente dell’associazione Posidonia Architetto Maria Rosaria Manzini -, non bisogna perdere mai l’umanità e la poesia è l’ancora che ci collega alla salvezza”. La Manzini è anche ideatrice e curatrice de “I Moti dell’Anima” lo storico concorso di poesia della costa d’ Amalfi dell’associazione Posidonia. Da ringraziare tutti i soci ed in particolare la bibliotecaria Adriana Canosa che cura l’apertura dei locali e il direttore della biblioteca Antonino D’ Urso .

Orario di apertura:

Lunedì

Mercoledì

Venerdì 16:00-19:00

10:00-13:00

16:00-19:00 Qui puoi cliccare per visitare il sito della biblioteca online curato dalla famiglia Imperati .

La diretta-web è molto attesa.

